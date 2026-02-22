Размер шрифта
В России обновят правила психиатрических осмотров для работников некоторых профессий

С 1 марта в России изменятся правила психиатрического осмотра
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновленные правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, приказ Минздрава предусматривает, что освидетельствование должно проводиться не одним врачом, а комиссией психиатров. Также документ закрепляет порядок действий работодателя: если в ходе обязательного периодического медосмотра выявлены признаки психического расстройства, сотрудник должен быть направлен на дополнительное психиатрическое обследование.

Нилов отметил, что из перечня видов деятельности, требующих такого освидетельствования, исключена работа со сведениями, составляющими государственную тайну. По его оценке, это позволит снизить административную нагрузку на ряд специалистов, в том числе в научной и проектной сферах, не ослабляя при этом требования к безопасности на критически важных объектах.

Депутат добавил, что изменения направлены на упорядочивание процедуры и повышение ее объективности за счет коллегиального решения комиссии, а также на более четкое регулирование взаимодействия между системой общего медицинского осмотра и психиатрической проверкой на предприятиях.

