«Роскосмос» опубликовал фото Петербурга, сделанное с высоты сотен километров над Землей

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото Санкт-Петербурга, сделанное с высоты нескольких сотен километров над Землей космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Кадр опубликован в официальном Telegram-канале компании.

«Огни культурной столицы России с борта МКС», — сказано в посте.

19 февраля столицу Российской Федерации накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли». В этот же день «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок «Валли».

По прогнозам синоптиков, к концу дня в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. Мэр города Сергей Собянин тогда сообщил, что за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков. Как сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, этот снегопад станет одним из трех сильнейших за всю историю наблюдений. Из-за непогоды в городе пробки достигли девяти баллов, а средняя скорость движения автомобильного транспорта упала до 25 км/ч.

Ранее «Роскосмос» показал снежный циклон над Москвой.