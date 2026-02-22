Президент ЕЦБ Лагард объяснила свой резкий уход во время речи министра США Лютника в Давосе

Президент ЕЦБ Лагард ушла во время речи министра Лютника из-за его слов о Европе

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард прокомментировала демонстративный уход во время выступления министра торговли США Говарда Лютника на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом она рассказала в интервью The Wall Street Journal.

«Я сочла высказывания последнего спикера, который обрушился с нападками на Европу, критикуя и правых, и левых, и центристов, чрезмерными и необоснованно оскорбительными», — заявила она.

По информации осведомленных источников Bloomberg, во время выступления в Давосе Лютник высказывал сомнения в конкурентоспособности европейских экономик, что вызвало возмущение присутствовавших на мероприятии европейцев.

Как сообщала газета Financial Times, во время ужина на Всемирном экономическом форуме Лютника освистали из-за его «воинственных заявлений». Тогда часть гостей покинули мероприятие.

Ранее Трамп назвал США экономическим двигателем планеты.