СМИ выяснили иммунологическую эффективность «ЭпиВакКороны»

В ходе третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» иммунологическая эффективность препарата составила 79%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты промежуточных испытаний прививки.

Независимая организация «Клиникал ресерч лаборатори» проводила мониторинг, контроль качества, сбор и обработку данных для исследования «переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической̆ эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 3000 добровольцев в возрасте от 18 лет (ІII–IV фаза)».

«На 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо», — говорится в сообщении.

В комментарии изданию заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих пояснила, что это иммунологическая, а не эпидемиологическая эффективность, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле.

«Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», — сказала эксперт.

По результатам независимой проверки «Клиникал ресерч лаборатори» в ходе промежуточной обработки данных вакцина признана безопасной и эффективной.

28 июля главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что полный цикл вакцинации в стране прошли 21,3 млн человек. Подавляющее большинство россиян привилось обоими компонентами «Спутника V» — их 20 млн человек. «ЭпиВакКороной» были привиты 1 млн россиян, «КовиВаком» — 300 тыс. человек.