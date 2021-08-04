В РФПИ заявили, что процесс регистрации «Спутника V» в ЕМА проходит положительно

Процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) проходит положительно, сообщают представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канал вакцины «Спутник V».

«Процесс одобрения вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств <...> идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP. По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — указано в сообщении.

Кроме того, РФПИ отмечает политизированность заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая считает, что для регистрации вакцины «Спутник V» в Европейском союзе не хватает данных по безопасности.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет замечаний по безопасности и эффективности «Спутника V».