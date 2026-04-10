Игру Сафонова назвали главным вопросом в ответной встрече «ПСЖ» с «Ливерпулем»

Булыкин: Сафонов – красавчик в матче с «Ливерпулем»
Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за ведущие российские и зарубежные клубы, включая московские «Локомотив» и «Динамо», немецкий «Байер» из Леверкузена, «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» выразил уверенность, что французский «ПСЖ» с голкипером национальной команды России Матвеем Сафоновым уверенно выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

«Здесь вряд ли что-то случится, и «ПСЖ» пройдет дальше. Они выиграли с хорошим счетом в первом матче и создали себе задел. Здесь картина ясна. Думаю, у «ПСЖ» один вопрос: отстоит ли Сафонов и в Англии на «ноль» или нет? В первом матче отстоял – красавчик. Второй матч надо так же провести», — отметил Булыкин.

«ПСЖ» одержал в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:0 при большом игровом перевесе. Сафонову, вновь вышедшему в старте, фактически не пришлось выручать свою команду, но при этом он отметился уверенной игрой на выходах.

Ранее во Франции дали характеристику Сафонову.

 
