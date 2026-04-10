Лавров рассказал, без чего не преодолеть конфликт между Россией и Украиной

Российско-украинский конфликт не преодолеть без гарантий безопасности для Москвы. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводятся сайте МИД РФ.

Он отметил, что Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров между сторонами конфликта, говорит о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения.

«Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское?» — сказал Лавров.

По мнению министра, задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно, так как там» готовы идти на все... ради утопической цели – стратегического поражения России».

10 апреля глава офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры движутся к завершению. По его словам, заключение соглашения не займет много времени.

Ранее Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров с США и Россией состоится в ближайшее время.

 
