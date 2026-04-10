Учительница призналась в совращении двух школьников

В США учительница попала под суд за совращение школьников

Учительница из американского штата Техаса признала себя виновной в развращении юношей 16 и 17 лет. Об этом сообщает KWTX.

По данным издания, педагог по имени Шелби Лашомб много лет дружила с семьей 16-летнего юноши и знала, сколько ему лет. Тем не менее, она стала совращать несовершеннолетнего. К моменту первого соития молодой человек не достиг возраста согласия.

Когда женщину поймали, она заявила, что «встречалась» с ним в течение полугода.

Помимо этого, педагог призналась в совращении еще одного подростка, которому было 17 лет. Оба пострадавших учились не в той школе, где преподавала Лашомб.

После того, как всплыли обвинения, учительница уволилась из школы и отказалась от своей лицензии на преподавание.

Женщине предложили сделку, в рамках которой она призналась в содеянном в обмен на снятие нескольких обвинений, в том числе и об изнасиловании несовершеннолетнего. Приговор фигурантке вынесут в конце июня.

Ранее двух учительниц обвинили в совращении школьника.