Байден призвал губернатора Нью-Йорка подать в отставку

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме обратился к губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо с призывом подать в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам. Трансляция речи американского лидера доступна на канале Белого дома в YouTube.

«Я думаю, он должен подать в отставку», — сказал Байден. При этом глава государства не ответил на вопрос о том, считает ли он, что Куомо должен быть подвергнут импичменту в случае отказа уходить в отставку.

«Давайте делать шаг за шагом», — добавил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя этот инцидент, назвала его «отвратительным», сообщает FoxNews.

«Все женщины, которые пережили сексуальный опыт, будь то домогательства или насилие или, в худшем случае, нападение, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны, заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением», — сказала она.

Ранее Куомо отверг выводы расследования генпрокурора штата о том, что он подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных.

Губернатор Нью-Йорка, согласно докладу генерального прокурора штата Летиции Джеймс, домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.