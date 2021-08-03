Посетители «Музея Титаника» в США пострадали в результате обрушения стены-айсберга

В США минимум трем посетителям «Музея Титаника» в Пиджен-Фордж, штат Теннесси, потребовалась госпитализация после обрушения инсталляции айсберга, об этом сообщает Fox News.

Характер и степень тяжести их травм на данный момент остаются неизвестными.

По словам владельца музея, Джона Джослина, трое гостей были доставлены в больницу после обрушения стены, изображающей айсберг. «Мы никогда не ожидали, что произойдет подобный инцидент, поскольку безопасность наших гостей всегда стоит на первом месте», — написал он в Facebook.

Сразу же после инцидента зал музея, в котором находился неблагополучный экспонат, был закрыт.

Согласно его сайту музея, воссоздать атмосферу корабля помогают более 400 исторических артефактов, непосредственно принадлежавших «Титанику» и его пассажирам. Кроме того, посетителям предлагается пройти ряд аттракционов: гости музея пробуют встать на накренившуюся палубу, опускают руки в воду с температурой -2 градуса, совершают небольшое путешествие по точно восстановленным коридорам и залам корабля. Входными билетами на территорию музея являются билеты с именами и фамилиями реальных пассажиров трагического рейса.

Владельцы музея принесли извинения за роковое совпадение и выразили слова поддержки пострадавшим и их семьям.

Ранее в Китае начали строить точную копию корабля, которая в детальной точности отразит облик корабля.