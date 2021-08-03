Прокуратура проверит инцидент с недопуском ребенка-инвалида в аквапарк в Волжском

Прокуратура Волгоградской области проверит информацию о том, что семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк в Волжском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организована надзорная проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации о том, что в городе Волжский в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом. Соответствующее заявление поступило в прокуратуру Волжского от матери мальчика», — говорится в сообщении.

Ранее семью из Астрахани, воспитывающую ребенка с аутизмом, не пустили в аквапарк «XXI век» в городе Волжский.

По словам матери ребенка, охранник не пустил ее с родными в аквапарк якобы из-за правил заведения и запрета на его посещение людям, чей диагноз может представлять угрозу для окружающих. Отец ребенка подчеркнул, что инвалиды — такие же люди, как и все, а охранник, по его мнению, пытается представить психически больным ребенка с диагнозом «аутизм».