Инспектор Росрыболовства на Камчатке требовал 100 кг икры в качестве взятки

Против инспектора Росрыболовства на Камчатке возбудили уголовное дело по факту попытки получения взятки — он потребовал взятку красной икрой. Преступление было совершено в июле этого года, передает пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следователей, старший государственный инспектор отдела оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания СВТУ ФАР проверял деятельность родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе и обнаружил признаки административного правонарушения при добыче водных биологических ресурсов. Он должен был составить протокол. Однако вместо этого сотрудник ведомства потребовал от представителя общины передачи ему икорной продукции весом 100 кг и стоимостью 450 тысяч рублей. За это подозреваемый пообещал не составлять протокол и общее покровительство. В дальнейшем он отправил своего посредника на территорию рыбозавода, где хранилась икра.

.

После того, как посредник получил икру, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. Расследование продолжается.

Ранее смоленский чиновник получил 5 лет колонии за превышение полномочий и взятку в виде планшета. Также ему выписали штраф в размере 750 тыс. руб.