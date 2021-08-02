В Москве не планируют вводить удаленное обучение для школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК высказался о введении дистанционного обучения для столичных школьников с 1 сентября.

«Мы никакой удаленки не планируем», — отметил градоначальник.

Он также сообщил, что столичные власти не будут проводить фестивалей в предстоящий День города. При этом ярмарки будут работать, но без культурной программы, уточнил Собянин.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что рекомендации, разработанные ведомством в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания коронавирусом. Речь идет о разделении классов, ограничении массовых мероприятий, контроле за дезинфекцией кабинетов, ежедневной проверке температуры. В ведомстве заявили, что данные меры могут быть применены и в новом учебному году.