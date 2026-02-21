Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Стало известно, какие продукты подешевели в России с начала 2026 года

«Ценозавр»: с начала года в России заметно подешевели яблоки и помидоры
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» проанализировали стоимость продуктов питания различных производителей в торговых сетях российских городов. Исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что с начала года ряд товаров продемонстрировал отрицательную динамику цен.

Наиболее заметное снижение зафиксировано на яблоки: килограмм фруктов подешевел на 14,5%, и теперь их средняя стоимость составляет 188,5 рубля. Помидоры также стали доступнее — снижение цен составило 4,7%, средний ценник остановился на отметке 306,3 рубля за килограмм.

В числе продуктов, которые потеряли в цене, оказалась и соль: килограммовая пачка подешевела на 3% до 32,8 рубля. Хлеб пшеничный весом 300 граммов снизился в стоимости на 1,9% (средняя цена — 53,5 рубля). Почти на полтора процента упали цены на сливочное масло (180 граммов теперь стоят 208,9 рубля) и свинину, килограмм которой обойдется в среднем в 434,2 рубля (–1,1%). Замыкает список подешевевших товаров крольчатина: ее цена уменьшилась на 1% до 886,9 рубля за килограмм.

При анализе специалисты сравнивали цены первой недели января 2026 года со второй неделей февраля. В исследовании приведены средние ценники без учета скидок и специальных акционных предложений.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!