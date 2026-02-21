Стало известно, какие продукты подешевели в России с начала 2026 года

«Ценозавр»: с начала года в России заметно подешевели яблоки и помидоры

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» проанализировали стоимость продуктов питания различных производителей в торговых сетях российских городов. Исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что с начала года ряд товаров продемонстрировал отрицательную динамику цен.

Наиболее заметное снижение зафиксировано на яблоки: килограмм фруктов подешевел на 14,5%, и теперь их средняя стоимость составляет 188,5 рубля. Помидоры также стали доступнее — снижение цен составило 4,7%, средний ценник остановился на отметке 306,3 рубля за килограмм.

В числе продуктов, которые потеряли в цене, оказалась и соль: килограммовая пачка подешевела на 3% до 32,8 рубля. Хлеб пшеничный весом 300 граммов снизился в стоимости на 1,9% (средняя цена — 53,5 рубля). Почти на полтора процента упали цены на сливочное масло (180 граммов теперь стоят 208,9 рубля) и свинину, килограмм которой обойдется в среднем в 434,2 рубля (–1,1%). Замыкает список подешевевших товаров крольчатина: ее цена уменьшилась на 1% до 886,9 рубля за килограмм.

При анализе специалисты сравнивали цены первой недели января 2026 года со второй неделей февраля. В исследовании приведены средние ценники без учета скидок и специальных акционных предложений.

