На разбогатевшего на акциях администратора «Пятерочки» в Екатеринбурге завели уголовное дело

Полицейские подозревают 26-летнего администратора магазина «Пятерочка» в мошенничестве с акционным товарами, благодаря которому мужчине удалось похитить 400 тыс. рублей. Об этом сообщает E1.ru.

По версии следствия, мужчина оформлял фиктивные покупки на протяжении двух месяцев, а разницу забирал себе.

«Как было установлено в ходе проверки, подозреваемый организовал хитроумную схему для присвоения денежных средств, принадлежащих магазину. Он использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Предприимчивый работник имитировал покупку, а затем и возврат товара клиентом, причем покупка фиксировалась в кассе по акционной цене, а возврат — уже по обычной, то есть более высокой стоимости», — отметили в МВД по Екатеринбургу.

В МВД утверждают, что ранее подозреваемый судим не был. В данный момент на него заведено уголовное дело по части 3 статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество с использованием служебного положения).

Максимальное наказание, которое грозит бывшему администратору, — шесть лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему для обмана россиян: они создают страницы, похожие на сайты с промокодами.