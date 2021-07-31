Испытание разработанной в Испании вакцины отложили

Испытания на людях вакцины против коронавируса, которую разрабатывает испанский Национальный центр биотехнологий (CNB-CSIC), отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Vozpopuli.

Тестирование должно было проходить в больнице Да Пас в Мадриде, где уже был проведен предварительный отбор добровольцев. Однако Испанское агентство лекарственных средств и санитарных материалов (AEMPS) пока не дало разрешение на испытания.

По данным издания, в ходе тестирования препарата на обезьянах у одной из них было зафиксировано поражение легких. Однако, как утверждают в CSIC, это не было связано с вакциной.

Ранее ученые из КНР рассказали, насколько вакцины эффективны против «дельта»-штамма. По мнению экспертов, ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%, но специалисты сходятся во мнении, что выявленные штаммы коронавируса все еще находятся в контролируемом диапазоне имеющихся на данный момент препаратов.

В ВОЗ основной целью сейчас считают поддержку каждой страны в вакцинации не менее 10% населения к концу сентября, не менее 40% к концу этого года и 70% к середине следующего года.