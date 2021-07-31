Правительство утвердило постановление о единовременных выплатах на школьников со 2 августа

Правительство утвердило постановление о начале президентской выплаты по 10 тыс. руб. на школьников со 2 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника», – сказал Мишустин на заседании правительства 30 июля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты школьникам в размере 10 тыс. руб., изначально выплаты были намечены на 16 августа.

15 июля министр связи РФ Максут Шадаев сообщил, что заявления на «школьную» выплату подали больше восьми миллионов россиян.

Выплату в 10 тыс. руб. на школьника россияне смогут получить только безналичным способом. Переведены средства на сбор детей в школу будут на банковскую карту любой платежной системы. «Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «Мир».