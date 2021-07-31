Квартиру блогера Хованского выставили на «Авито»

Квартиру арестованного блогера Юрия Хованского выставили на продажу за 45 млн руб. На объявление от некоего Алексея обратил внимание Telegram-канал «Небожена».

В публикации на сайте «Авито» сказано, что трехкомнатная квартира находится в ЖК «Шуваловский дом» в Петербурге. Общая площадь составляет 126,8 кв. м, высота потолков — 2,8 м, окна выходят во двор. Есть изолированная кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

«У квартиры один собственник, документы готовы к сделке. Возможен предметный торг, а также возможность оставить понравившиеся предметы интерьера», — сообщается в объявлении.

В июне блогера Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней с оправданием теракта на Дубровке в Москве в 2002 году.

10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Свою вину блогер признал частично.

Ранее сообщалось, что суд оставил Хованского под стражей.