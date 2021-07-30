Прокурора Сызрани обвинили в получении многомиллионной взятки

В отношении прокурора Сызрани Вадима Федорина возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Самарской области.

«По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил в качестве взятки денежные средства в размере 3 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий», — рассказали в ведомстве.

СК добавил, что Федорин не успел выполнить взятые на себя обязательства, так как был задержан сотрудниками самарского ФСБ.

Как сообщила помощник прокурора Самарской области Сергея Бережицкого Наталья Цой, мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования Федорина, были проведены под под контролем региональной прокуратуры.

Прокурором Сызрани Федорина назначили 3 августа 2020 года. До этого подозреваемый возглавлял в областной прокуратуре отдел по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции. В органах юстиции он служил с 1997 года.

Ранее по подозрению в коррупции задержали замглавы следственного управления МВД Бурятии.