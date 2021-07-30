Двухлетний мальчик погиб после падения из окна дома в Москве

Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа дома в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление СК по Москве.

«По данным следствия, вечером 29 июля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по Щелковскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело 2-летнего мальчика, с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок выпал с высоты 8-го этажа», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В данный момент устанавливаются детали произошедшего, допрашиваются родственники и возможные очевидцы трагедии.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга вечером 12 июля под окнами жилого дома нашли ребенка, который выпал из окна. По словам свидетелей, ребенка нашли у одного из домов на улице Народной. Выпавшей из окна девочке было пять лет, она скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.