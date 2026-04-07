Мужчинам рассказали, какая частота эякуляций снижает риск рака простаты

Эякуляция от восьми до двадцати одного раза в месяц может быть связана с более низким риском развития рака предстательной железы. Об этом рассказала профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Лорелей Муччи в интервью изданию New York Post (NYP).

По словам ученой, такие выводы основаны на результатах долгосрочного исследования здоровья и образа жизни мужчин. В нем с 1986 года приняли участие более 50 тысяч человек. Анализ данных показал, что у мужчин, у которых эякуляция происходила 21 раз и более в месяц, риск развития рака предстательной железы был на 19-22 % ниже по сравнению с теми, у кого она происходила реже.

Муччи отметила, что защитная связь наблюдалась и при меньшей частоте. По ее словам, снижение риска фиксировалось уже при восьми эякуляциях в месяц. Однако наибольший эффект в исследовании был связан с показателем около 21 раза в месяц.

Исследователи предполагают, что регулярная эякуляция может способствовать очищению предстательной железы от потенциально вредных веществ и снижать воспалительные процессы, которые могут играть роль в развитии опухолей.

При этом ученые подчеркивают, что такая связь не означает прямой защиты от рака. Муччи напомнила, что мастурбация или сексуальная активность не заменяют медицинского наблюдения. Основным способом раннего выявления и профилактики рака простаты остаются регулярные обследования у врача.

Ранее психолог рассказал, какие люди больше склонны к романтическим отношениям с ИИ.