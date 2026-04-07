Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Мужчинам рассказали, какая частота эякуляций снижает риск рака простаты

NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Эякуляция от восьми до двадцати одного раза в месяц может быть связана с более низким риском развития рака предстательной железы. Об этом рассказала профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Лорелей Муччи в интервью изданию New York Post (NYP).

По словам ученой, такие выводы основаны на результатах долгосрочного исследования здоровья и образа жизни мужчин. В нем с 1986 года приняли участие более 50 тысяч человек. Анализ данных показал, что у мужчин, у которых эякуляция происходила 21 раз и более в месяц, риск развития рака предстательной железы был на 19-22 % ниже по сравнению с теми, у кого она происходила реже.

Муччи отметила, что защитная связь наблюдалась и при меньшей частоте. По ее словам, снижение риска фиксировалось уже при восьми эякуляциях в месяц. Однако наибольший эффект в исследовании был связан с показателем около 21 раза в месяц.

Исследователи предполагают, что регулярная эякуляция может способствовать очищению предстательной железы от потенциально вредных веществ и снижать воспалительные процессы, которые могут играть роль в развитии опухолей.

При этом ученые подчеркивают, что такая связь не означает прямой защиты от рака. Муччи напомнила, что мастурбация или сексуальная активность не заменяют медицинского наблюдения. Основным способом раннего выявления и профилактики рака простаты остаются регулярные обследования у врача.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!