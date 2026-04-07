В Гидрометцентре РФ назвали единственную причину подтоплений в Дагестане

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что единственной причиной подтоплений в Дагестане являются обильные осадки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цыганкова, еще одним фактором, способствовавшим подтоплениям, стал рельеф республики. Таким образом он прокомментировал сообщения в сети о том, что наводнение в Дагестане начались из-за разгона облаков американской авиацией над Ираном.

«Наводнения в Дагестане вызваны всего лишь одной причиной — обильными осадками, которые прошли по всему Кавказу, но в Дагестане последствия оказались наиболее заметными из-за особенностей рельефа и попадания воды в населенные пункты», — поделился эксперт.

Он уточнил, что циклоны на Кавказе влияют на погоду круглый год, и их невозможно предсказать.

7 апреля глава республики Сергей Меликов сообщил в эфире НТВ, что в Дагестане от наводнений пострадали более 6200 человек.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тысячи домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тысяч абонентов.

Ранее Путин поручил созвать совещание по ситуации в Дагестане.

 
