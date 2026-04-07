В КХЛ второй раз за год клубу заблокировали счета из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала пять счетов уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Транзакции клуба приостановили на прошлой неделе. Причиной стала задолженность «Салавата» в размере 87 миллионов рублей.

Это вторая блокировка счетов уфимского клуба в 2026 году. Ранее налоговая служба накладывала ограничения на операции команды в феврале. Тогда сумма долга перед ведомством составляла 84 миллиона рублей.

Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» завершил на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом», выиграв серию со счетом 4-2.

В 1/4 финала уфимский клуб сыграет с ярославским «Локомотивом». Серия второго раунда плей-офф стартует 8 апреля в Ярославле.

