В США выразили готовность отстранить Уиткоффа от переговоров с Ираном

Соединенные Штаты предложили Ирану отстранить специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа от переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что хозяин Белого дома явно хочет добиться заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

«Предложение США включает отстранение Стивена Уиткоффа [от переговоров] в связи с его близостью к кругу [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и проведение переговоров с [американским вице-президентом Джеймсом Дэвидом] Вэнсом для построения более серьезного пути в ответ на требования Ирана», — говорится в материале.

6 апреля президент Соединенных Штатов заявил, что переговоры с Исламской Республикой продолжаются и идут хорошо. По его словам, в консультациях участвуют как Уиткофф, так и Вэнс.

В тот же день хозяин Белого дома рассказал, что США достигают невероятных успехов в рамках военной операции против Ирана. Также он предупредил, что Исламская Республика якобы может быть разгромлена за одну ночь, и эта ночь «может наступить уже завтра».

Ранее в конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран.