Школьник, напавший на учителя в пермской школе, не был допущен до экзамена

РИА Новости: напавшего на учителя школьника не допустили до ОГЭ по русскому

Школьника, напавшего на учителя в пермской школе, не допустили до ОГЭ по русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учащегося этой же школы.

»[Его] не допустили к экзаменам», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет об ОГЭ по русскому языку.

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что раненую учительницу не удалось спасти.

Инцидент произошел утром 7 апреля на крыльце образовательного учреждения. Как рассказал губернатор, подросток ранил учительницу ножом. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Нападавшего задержали, его мотивы устанавливаются.

По данным ТАСС, школьник, ударивший учительницу, имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. В Telegram-канале Baza сообщили, что девятиклассник мог напасть на классного руководителя из-за проблем с учебой.

Одноклассники подростка жаловались на его странное поведение. В Baza узнали, что парень иногда вел себя неадекватно: мог биться головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и угрожал сверстникам. Родители других школьников жаловались на подростка в полицию. Девятиклассник состоял на учете, но из учебного заведения его так и не отчислили.

Ранее подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле.