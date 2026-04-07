Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Американский конгрессмен рассказал о контакте инопланетян с людьми

Конгрессмен Берчетт: инопланетяне были на Земле и вступали в контакт с людьми
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт в эфире Newsmax рассказал, что ему стало известно об инопланетянах и их активности на Земле. Его слова приводит американский таблоид TMZ.

По словам Берчетта, некий высокопоставленный американский чиновник рассказал ему, что инопланетяне прилетали на Землю на космическом корабле и вступали в контакт с людьми.

До этого Берчетт объяснял, почему власти США не раскрывают тайны об НЛО. Он отметил, что ему предоставили такие данные, которые бы «взорвали Землю или развалили страну, если бы были обнародованы». Конгрессмен уверен, что люди лишились бы сна, если бы узнали эту информацию, и потребовали бы ответ.

В феврале невестка нынешнего президента США Лара заявила, что он что-то знает об инопланетянах, но скрывает эти данные даже от семьи. Лара отметила, что глава Белого дома заранее подготовил речь, чтобы проинформировать американцев о потенциальном существовании инопланетной жизни. Однако она не знает, когда наступит подходящий момент для этой речи.

Ранее Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!