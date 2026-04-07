Американский конгрессмен рассказал о контакте инопланетян с людьми

Конгрессмен Берчетт: инопланетяне были на Земле и вступали в контакт с людьми

Член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт в эфире Newsmax рассказал, что ему стало известно об инопланетянах и их активности на Земле. Его слова приводит американский таблоид TMZ.

По словам Берчетта, некий высокопоставленный американский чиновник рассказал ему, что инопланетяне прилетали на Землю на космическом корабле и вступали в контакт с людьми.

До этого Берчетт объяснял, почему власти США не раскрывают тайны об НЛО. Он отметил, что ему предоставили такие данные, которые бы «взорвали Землю или развалили страну, если бы были обнародованы». Конгрессмен уверен, что люди лишились бы сна, если бы узнали эту информацию, и потребовали бы ответ.

В феврале невестка нынешнего президента США Лара заявила, что он что-то знает об инопланетянах, но скрывает эти данные даже от семьи. Лара отметила, что глава Белого дома заранее подготовил речь, чтобы проинформировать американцев о потенциальном существовании инопланетной жизни. Однако она не знает, когда наступит подходящий момент для этой речи.

Ранее Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян.