Назван фактор потери зрения при диабете

Nutrients: низкий уровень магния в крови при диабете повышает рисе потери зрения
Низкий уровень магния в крови связан с развитием диабетической ретинопатии — одного из самых частых осложнений сахарного диабета второго типа, при котором страдают кровеносные сосуды сетчатки глаза. К такому выводу пришли исследователи из Университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии. Результаты метаанализа опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 17 исследований с участием более 2200 человек. Оказалось, что у пациентов с диабетической ретинопатией уровень магния в крови был значительно ниже, чем у диабетиков без поражения сетчатки. При этом выявленная связь сохранялась независимо от региона проведения исследований, их дизайна и методов измерения показателей.

Дополнительный анализ показал, что при более тяжелой — пролиферативной — форме ретинопатии дефицит магния выражен сильнее. Это может свидетельствовать о том, что уровень этого минерала связан не только с риском возникновения заболевания, но и с его прогрессированием.

Исследователи отмечают, что магний играет важную роль в работе инсулина, энергетическом обмене и защите сосудов. Его недостаток может усиливать окислительный стресс, воспалительные процессы и повреждение сосудов сетчатки, что в итоге способствует развитию осложнений.

По мнению авторов работы, уровень магния можно рассматривать как потенциальный маркер риска диабетической ретинопатии. Они считают, что дальнейшие исследования помогут понять, может ли коррекция дефицита магния снизить вероятность развития этого осложнения у пациентов с диабетом.

Ранее ученые выяснили, что какао-порошок может замедлять потерю зрения.

 
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
