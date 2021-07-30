В Поволжье и Черноземье на следующей неделе ожидается сильная жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Поволжье и Черноземье на следующей неделе ожидается очень сильная жара, сообщает РИА «Новости».

«До конца этой недели температура ниже нормы на 1-2 градуса, а в начале следующей недели опять будет изменение циркуляции, и температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Наиболее высокая температура будет в центрально-черноземных областях и в Поволжье, температура на 4-6 градусов выше нормы. Максимальные температуры - от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Татарстане и восточнее прогнозируется такая же погода.

«Сейчас температура 21-25 градусов, а будет, если говорить о Татарстане, Башкортостане, Саратовской области, (плюс) 32-35 градусов. Заметное повышение», — пояснил синоптик.

Вильфанд также указал, что в Крыму будет сохраняться аномальная жара.

«В Севастополе будет 30 градусов, а ночные - 21-23 градуса. Это обычная ситуация для приморских городов», — рассказал синоптик.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, в каком российском курорте самое теплое море.