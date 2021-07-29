В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса

В китайской столице были зарегистрированы первые за почти полгода случаи COVID-19, сообщает CNN.

Один из зафиксированных в Пекине случая связан с парой, которая недавно приехали в город из провинции Хунань, где началась новая вспышка вируса. Хотя коронавирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года и быстро распространился и миру. стране удавалось успешно сдержать его распространение. С марта 2020 года официальные данные о новых случаях оставались низкими, и рост заболеваемости в отдельных частях Китая быстро сдерживался ограничительными мерами.

Нынешняя вспышка связана с более контагиозным вариантом COVID-19 — штаммом «дельта», начавшейся в аэропорту восточного города Нанкин, столице провинции Цзянсу, где проживает более 9,3 миллиона человек. По данным Global Times, оттуда вирус распространился уже в пять других провинций.

Ранее профессор Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии Шейн Кротти рассказал, что особенностью «дельта»-штамма является высокая скорость распространения. Кроме того, его сложнее контролировать и останавливать. При этом он не исключил, что в будущем может появиться еще более «быстрый» штамм коронавируса.

В ООН считают, что страной, откуда COVID-19 будет бесконтрольно распространяться и создавать многочисленные очаги заражения, станет Мьянма. По словам спецдокладчика ООН по правам человека в Мьянме Тома Эндрюса, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. При этом он напомнил, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.