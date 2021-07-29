В Брянске мужчина угнал машину скорой помощи и поехал за спиртным

В Бежицком районе Брянска пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, сообщает областное УМВД.

«Пропавшее транспортное средство стражи порядка вскоре обнаружили возле одного из магазинов на улице Мира. Там же полицейские и задержали нетрезвого злоумышленника», — говорится в сообщении.

По данным полиции, утром мужчина распивал спиртные напитки в уличной компании, и между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Он обратился в ближайшую станцию скорой помощи. Медработники при появлении буйного пьяного человека пригрозили вызвать участкового, если он не успокоится.

После этого, воспользовавшись моментом, мужчина сел в автомобиль скорой помощи и поехал в магазин, чтобы купить алкоголь. При этом за несколько дней до инцидента его лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Угонщик признал свою вину, сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее в Северодвинске патруль ДПС вынужден был догонять мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, на надувной лодке. Его доставили на берег, после чего инспекторы предложили водителю-пловцу пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.