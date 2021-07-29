Врач рассказал, влияет ли вакцинация на течение заболеваний

Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что никаких обострений болезней после вакцинации у людей обнаружено не было. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Вакцинация не может повлиять на течение любых заболеваний. В течение всего периода клинических исследований, уже в процессе того, как мы вакцинируем массово, мы не видели каких-то значимых нежелательных явлений», — сказал он.

Тяжельников добавил, что пациентам с онкологическими заболеваниями также необходимо привиться, так как они входят в группу риска по заражению и тяжелому течению коронавируса.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, когда нужно вызывать скорую помощь людям, заболевшим коронавирусной инфекцией. По словам кардиолога, в том случае, если у человека температура 38 и выше держится дольше пяти дней, а частота дыхательных движений больше 22 в минуту (с учетом того, что пациент находится в спокойном состоянии) необходимо насторожиться.