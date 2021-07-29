Один человек погиб в результате лесных пожаров в Анталии

По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в турецкой Анталии. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, передает NTV Turk.

Отмечается, что жертвой пожара стал 82-летний гражданин Турции.

«Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь еще есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Еще 10 человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапынар», — сказал Пакдемирли, отметив, что жизни этих людей ничего не угрожает.

Министр также сообщил, что 18 деревень и районы в Анталии были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Анталии пострадали 62 человека.

Пожар начался днем 28 июля в лесном массиве недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Пламя моментально распространилось из-за ветра.