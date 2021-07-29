Число пострадавших в результате лесного пожара в Анталии достигло 62

По меньшей мере 62 человека пострадали в результате крупного лесного пожара в турецкой провинции Анталия. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Ранее сообщалось о 53 пострадавших.

Пожар начался 28 июля в лесном массиве недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе, пламя моментально распространилось из-за сильного ветра. Информации о возможных погибших не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталии, находящиеся в городе россияне не обращались в дипмиссию. Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены до нормализации ситуации.

Опасности для туристических объектов пожары в Анталии не представляют, несмотря на то, что это самое сильное возгорание, с которым им приходилось сталкиваться, отметили ранее местные власти.