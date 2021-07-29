Петербурженка извинилась за то, что выгнала детей-инвалидов с площадки

Наталья Липская, устроившая скандал из-за присутствия на детской площадке в Санкт-Петербурге детей с особенностями развития, принесла свои извинения. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Она признала, что была груба во время разговора с тьютором, гулявшей с детьми, однако, по словам женщины, на видеозапись конфликта попала только последняя минута их разговора.

«Да, меня тут знают многие, потому что я человек активный, за порядок, за справедливость. Но то, за что меня сейчас обвиняют, за то, что это дети-инвалиды, оскорбления в их сторону с моей стороны не было», — сказала Липская.

Также женщина пояснила, что местные жители борются с детскими садами и развивающими центрами, которые находятся в 3-м корпусе дома №18 по улице Адмирала Черокова — именно оттуда пришли тьюторы с детьми.

Липская добавила, что не против того, чтобы на детской площадке гуляли дети-инвалиды со своими мамами. При этом женщина подчеркнула, что в тот момент детей с особенностями развития на площадке было «порядка десяти».

«Я конкретно вышла за тем, чтобы люди ушли к себе во двор гулять, и заступиться за своего испуганного ребенка», — объяснила женщина.

Ранее СК заявил, что проверит женщину, выгонявшую детей с аутизмом с детской площадки.

До этого тьюторы привели детей с расстройствами аутистического спектра на детскую площадку во дворе 2-го корпуса дома №18 по улице Адмирала Черокова. Местная жительница потребовала, чтобы они покинули территорию жилого комплекса, потому что «больные дети пугают наших детей» и «у нас еще этого не было в доме». Слова о том, что дети имеют право гулять во дворе, она проигнорировала.