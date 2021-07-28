В Екатеринбурге прокуратура довела до суда дело мужчины, избившего фельдшера

Екатеринбургская прокуратура передала в суд уголовное дело о нападении на врачей скорой помощи, которое произошло в феврале 2021 года. Об этом сообщает е1.ru.

Врачи 137-й бригады с 10-й подстанции скорой помощи Екатеринбурга приехали на вызов к пьяному мужчине, лежавшему на земле во дворе дома на Дорожной улице. Медики погрузили его в карету, он уснул, а когда проснулся, набросился на 48-летнюю женщину-фельдшера.

«Никогда и никто меня не бил, тем более по голове или по лицу. После этого вызова меня отвезли в 23-ю больницу, там сделали компьютерную томографию, выявили контузию правого глаза, есть синяк на скуле», — рассказывала пострадавшая после нападения.

Агрессивного пациента довезли до больницы и оказали медицинскую помощь, после этого его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о нанесении побоев, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Государственной думе задумались об уголовной ответственности за нападение на врачей.