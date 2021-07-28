Борис Джонсон рассмешил принца Чарльза на открытии мемориала погибшим полицейским

На открытии мемориальной доски в честь погибших сотрудников полиции у премьер-министра Бориса Джонсона вывернуло наизнанку зонт — принц Чарльз и другие участники церемонии не смогли сдержать улыбку. Об этом сообщает Express.

Церемония проходила под дождем, и присутствующие, включая Джонсона и Чарльза, открыли зонты. Когда лить перестало, премьер-министр решил свернуть зонт, но его вывернул наизнанку сильный порыв ветра. Наследник британской короны, увидев его тщетные попытки починить зонт, рассмеялся.

Публика продолжила улыбаться, даже когда Джонсон справился с непослушным зонтом. Премьер-министр улыбнулся в ответ, признав забавность своего положения.

Мемориальную доску установили в Страффордшире, она увековечивает память всех сотрудников правоохранительных органов, погибших с момента учреждения ведомства в 1749 году.

В конце церемонии принц Уэльский в благодарность за мужество и самопожертвование полицейских возложил к мемориалу венок.

Ранее президент США Джо Байден на первой встрече с Джонсоном пошутил про их жен.