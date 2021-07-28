Врач перечислил наиболее подверженные тромбозу группы людей

Врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какая группа пациентов с коронавирусом наиболее подвержена риску тромбозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В первую очередь — это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало», — отметил он.

По его словам, когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови. При нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб, добавил Поздняков.

«К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены», — сказал инфекционист.

Также врач отметил, что к образованию тромбов больше склонны женщины, принимающие оральные контрацептивы.

Кроме того, по словам специалиста, на склонность к повышенному тромбообразованию могут влиять эндокринные заболевания, которые связаны с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания.

«Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач-вирусолог Владислав Жемчугов сообщил, что некоторые люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией больше других подвержены возникновению тромбов.