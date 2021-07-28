Локальный режим ЧС введен в районе Барнаула после взрыва газа в жилом доме

Локальный режим ЧС был объявлен в районе Барнаула, где в жилом пятиэтажном доме 28 июля раздался взрыв бытового газа. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

«28 июля в квартире многоквартирного дома по ул. Молодежной, 37 произошел хлопок бытового газа. Среди пострадавших — пожилая женщина, где произошел хлопок, и девочка 7 лет из квартиры, расположенной в соседнем подъезде. Обе пострадавшие госпитализированы. Жители подъездов № 3, 4 эвакуированы», — уточнили в пресс-службе.

Глава города Вячеслав Франк добавил, что сейчас специалисты приступили к обследованию здания.

«Обрушений перекрытий нет. Сейчас важно оперативно получить оценку состояния самого здания и возможности дальнейшего проживания в нем людей», — пояснил Франк.

В скором времени планируется принять решение о возвращении жильцов в свои квартиры или об их эвакуации.

Ранее СК начал проверку хлопка газа в жилом доме Барнаула. Согласно предварительным данным, причиной инцидента могло стать неисправное газовое оборудование.