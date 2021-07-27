Климатолог: два города РФ может затопить из-за глобального потепления

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска может угрожать подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления. Об этом сообщает Ura.ru.

Он отметил, что проблема подъема мирового океана – это проблема XXII века.

«По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И Для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?», — рассказал Кокорин.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН Алексей Карнаухов считает, что проблему затопления Санкт-Петербурга и Архангельска, возможно, удастся избежать.

По его словам, многое зависит от того, как люди будут сокращать выбросы и заниматься решением вопроса глобального потепления.

Ранее из-за неблагоприятной погоды и обильных осадков в Сочи и его окрестностях произошли масштабные подтопления.