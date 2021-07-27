РБК: возбуждено дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников в правоохранительных органах.

По их словам, 24 октября 2012 года НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина заключил договор подряда с федеральным государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис». Подрядчик должен был выполнить работы по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. Предполагается, что в 2013–2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы.

Ущерб составил 1 млн 376 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двух неустановленных лиц в подмосковном отделе «Власиха», который специализируется на безопасности спецобъектов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли.