СК проверит женщину, выгонявшую детей с аутизмом с детской площадки

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу организовал проверку после публикации видео, на котором женщина выгоняла детей с особенностями развития с игровой площадки. Об этом сообщается на официальном сайте СК по Санкт-Петербургу.

Женщина выгоняла детей под предлогом того, что они якобы испугали ее ребенка. При этом со своей стороны она вела себя агрессивно и ругалась в адрес детей в грубой форме.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее тьюторы привели детей с расстройствами аутистического спектра на детскую площадку во дворе 2-го корпуса дома № 18 по улице Адмирала Черокова. Местная жительница потребовала, чтобы они покинули территорию жилого комплекса, потому что «больные дети пугают наших детей» и «у нас еще этого не было в доме». Слова о том, что дети имеют право гулять во дворе, она проигнорировала.