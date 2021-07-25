До 25 градусов тепла ожидается в Москве

В Москве в воскресенье, 25 июля, ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла, следует из данных Гидрометцентра.

Ночью температура в столице существенно снизится и будет достигать 11-13 градусов тепла, при этом в центре города температура составит 15-17 градусов.

В Подмосковье днем ожидается до 24 градусов тепла. В ночь на понедельник похолодает до тринадцати градусов, а местами до восьми градусов.

Ветер переменного направления, его скорость составит 2-7 м/с.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов.

Атмосферное давление в регионе составит 744-748 мм ртутного столба, оно будет расти к вечеру. Влажность воздуха в диапазоне 41-67%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодном разнообразии в Москве.