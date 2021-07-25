В Забайкалье восстановили один из пролетов рухнувшего моста на Транссибе

В Забайкалье железнодорожники сумели восстановить одно из пролетных строений рухнувшего моста на Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает Telegram-канал РЖД.

«Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают разрушенный стихией мост на Транссибе. В настоящее время уже установили первое из двух его пролетных строений», — рассказали в РЖД.

Кроме того, в компании рассказали о проводимых работах.

«Работы по восстановлению моста ведутся круглосуточно, в сложных погодных условиях, при увеличивающемся уровне воды. В них задействовано более 250 железнодорожников...», — уточнили в компании.

Ранее в РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов.

В Забайкалье несколько дней идут сильные ливни с грозами, из-за паводка обрушился железнодорожный мост. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойное обеспечение прилегающих районов к Транссибирской железнодорожной магистрали.