РЖД приостановили продажу билетов на поезда, следующие в Забайкалье

Из-за аномальных ливней и размыва пути РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда, следующие по Забайкалью, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

«Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку. Отменены на ближайшие даты поезда Чита — Благовещенск и обратно. Возврат билетов без удержания сборов», — уточнили в РЖД.

Также в пресс-службе холдинга добавили, что прорабатывается перевозка пассажиров задержанных поездов на автобусах идет обсуждение перевозки пассажиров с авиакомпаниями.

Как заявили в РЖД, все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.

23 июля стало известно, что в Забайкальском районе продолжает подниматься уровень воды, в регионе сохраняется тяжелая ситуация с паводками. В результате непогоды размывает главные автодороги, из-за уже подтоплено свыше 600 домов, а жители пострадавших районов эвакуируются. Последствием продолжающихся ливней также стало обрушение моста Транссибирской магистрали, где сейчас частично парализовано железнодорожное движение.