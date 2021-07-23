Петербургские полицейские задержали обвиняемого в похищении картины за 15 млн рублей

В Москве задержали гражданина Азербайджана, обвиняемого в хищении картины стоимостью 15 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу.

Полотно художника Александра Беггрова «Зимняя панорама Петербурга» было украдено в июне 2010 года из офисного здания на Петровской набережной Петербурга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В хищении заподозрили 53-летнего уроженца Азербайджана. Он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

«21 июля 2021 года обвиняемый был задержан сотрудниками петербургского уголовного розыска в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для проведения следственных действий», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Греции найдены украденные картины Пикассо и Мондриана.