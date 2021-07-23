В Волгоградской области 15 человек пострадали из-за укусов ядовитых пауков

Ядовитый паук Сака, также известный как «желтый паук», покусал 15 человек в Волгоградской области, одного из них госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

В ведомстве уточнили, что яд этого паука не представляет для человека смертельную опасность, однако может вызвать аллергическую реакцию и нейротоксикацию. Чаще всего пауки кусают в летний период — в июле или августе. В 2020 году, по информации комитета, от укусов паука Сака пострадали 8 человек.

Ранее сообщалось, что в Волгограде паук-каракурт покусал 10 человек, после чего их госпитализировали с тяжелой клинической картиной. Двое из них были подростками. С начала 2021 года в регионе подтвердили 12 случаев укусов паука, а в прошлом году от ядовитого паука пострадали 22 человека.