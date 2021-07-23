В России выявили еще 23 811 случаев коронавируса

В России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 22 547 человек, скончались 795.

Большинство новых случаев было зафиксировано в Москве (3 425), Московской области (1 965), Петербурге (1 940), Нижегородской (536) и Свердловской (492) областях.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 6 078 522 жителей России, вылечились 5 450 004, умерли 152 296.

Ранее сообщалось, что риск заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров выше, чем при проветривании.