В Москве в пятницу ожидается до +24°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 23 июля, будет до +24°С. В столице будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается северо-западный ветер до 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +11...+13 °С. Прогнозируется слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве в ближайшие три дня будет прохладнее многолетних значений на 2-3 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода вернется в Москву 27 июля, однако аномальных температур пока не ожидается.

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