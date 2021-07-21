Кабмин направит 85 млрд руб на здравоохранение в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 85 млрд руб. выделяются на региональное здравоохранение. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Российские регионы получат более 85 млрд руб. на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу уточняется, что это позволит своевременно оказывать медицинскую помощь пациентам с разными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на больницы, а также сосредоточить дополнительные средства для борьбы с коронавирусом.

В течение 30 дней Минздрав и регионы должны заключить необходимые соглашения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 3 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог в регионах.