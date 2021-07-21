Подтопление в китайском метро привело к гибели 12 человек

Один из тоннелей китайского метро оказался подтопленным в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, в результате инцидента погибли не менее 12 человек, еще пятеро пострадали.

Всего из тоннеля были эвакуированы 500 человек.

Ранее в Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение, от которого пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Кроме того, сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании. По последним данным, общее число погибших в результате наводнений в Германии достигло 156.

Из-за наводнения в городе Хюкесваген, в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, произошел разлив нефти и нефтепродуктов с одного из предприятий.